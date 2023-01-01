بدائل - Liveform
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Chati
chati.com
A flexible, highly scalable virtual event builder that is accessible, immersive, and will leave attendees excited for the next event. With decades of experience producing virtual events, Chati provides all of the tools you need to successfully host a captivating event. By providing customers the opp...
Social27
social27.com
Social27 powers events that accelerate Sales & build Community. Run virtual, hybrid, in-person events and webcasts that are fun, secure and scale globally. Social27 Virtual Event Platform provides the best virtual and hybrid opportunities for attendee networking, sponsor and exhibitor showcasing, an...
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد S...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتر...
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملي...
RegFox
regfox.com
يقوم تسجيل حدث RegFox بالمزيد وبتكلفة أقل. تحظى منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا بثقة أكثر من 50000 حدث. ابدأ مجانًا اليوم.
Zuddle
zuddl.com
المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.