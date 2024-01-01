صور مجانية وعالية الدقة. استخدمها بأي طريقة تريدها - مجانًا للاستخدام التجاري. بدأت Little Visuals حياتها كمشروع عاطفي لنيك جاكسون. بشكل مأساوي، توفي نيك فجأة في نوفمبر 2013. على الرغم من أن نيك لم تتح له الفرصة لصيانة وتطوير Little Visuals بنفسه، إلا أن هذا الموقع يظل في متناول الجميع. كعائلته، تأكدنا من أن جميع الصور ستظل متاحة ومجانية للاستخدام التجاري.

الموقع الإلكتروني: littlevisuals.co

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