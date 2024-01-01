بدائل - Litmaps
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Kittl
kittl.com
قم بتسريع سير عملك باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kittl واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كبير من الرسوم التوضيحية والخطوط والصور والأيقونات والأنسجة المذهلة.
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Rose AI
rose.ai
ابحث بشكل أسرع مع روز. تخلص من الساعات الضائعة في البحث عن البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
SafetyCulture
safetyculture.com
ثقافة السلامة (iAuditor) إجراء عمليات التفتيش. التقاط القضايا. إدارة المهام. التواصل بوضوح. تدريب فرق العمل. تقوم الشركات بجميع أحجامها بإنجاز المهمة باستخدام SafetyCulture.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Grist
getgrist.com
يستحق العالم أداة أفضل من جداول البيانات. يمكنك الجمع بين مرونة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات لتنظيم بياناتك على طريقتك.
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.
Reportz
reportz.io
أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine هي شركة أتمتة eDiscovery توفر برامج وخدمات قائمة على السحابة لتبسيط اكتشاف الدعاوى القضائية والتحقيقات وعمليات التدقيق.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...