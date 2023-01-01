بدائل - Listrak
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Hightouch
hightouch.io
مستودع البيانات الخاص بك هو مصدر الحقيقة لبيانات العملاء. يقوم Hightouch بمزامنة هذه البيانات مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق عملك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Actito
actito.com
Actito is a SaaS marketing automation company founded in 2000. Back then, the three founders wanted to bridge the gap between brands and consumers. So they started building the software that marketers now love. With Actito, you can personalize your interactions by the second, with hundreds, thousand...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services is a market-leading Personalization and Customer Data Platform provider. Our solutions enable brands to recognize users’ behavior across channels, offer personalized recommendations, and activate data in all channels from our Customer Data Platform. Hundreds of ambitious brands alrea...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP is the easy, secure and impactful Customer Data Platform made in Europe for Europe. Zeotap CDP empowers brands to integrate, unify, segment and orchestrate customer data now and in the cookieless future, all while putting consumer privacy and compliance front-and-centre. It offers a simpl...
mParticle AU
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle EU
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle US
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
Simon Data
simondata.com
Simon Data empowers marketing teams with the only Customer Data Platform (CDP) purpose-built to increase campaign performance through faster, more precise segmentation and personalization. The first CDP built on Snowflake, the Simon Data Platform enables brands to break free from outdated architectu...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight is a customer engagement platform that empowers businesses to generate more customer touchpoints and build brand loyalty through the automation of personalization. The platform features a range of tools for creating and deploying campaigns, as well as analytics and reporting capabilit...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
Dreamdata
dreamdata.io
يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.
Retention Science
retentionscience.com
منصة التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني. بيع المزيد عبر الإنترنت في وقت أقل. جدولة العرض التجريبي المجاني الخاص بك.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack هي أسهل طريقة لجمع بيانات العملاء وتوحيدها وتنشيطها عبر المستودعات ومواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك.
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Amperity
amperity.com
قم بتوسيع نطاق مبادرات عملائك. يُحدث نهج Amperity الجديد في احتضان جميع بيانات العملاء الفوضوية ثورة في كيفية إنشاء العلامات التجارية لتجارب عملاء مبهجة.
Census
getcensus.com
أرسل البيانات من مستودع البيانات الخاص بك إلى أدوات المبيعات والتسويق والتمويل والدعم والتشغيل. لا توجد خدمات هندسية مطلوبة.