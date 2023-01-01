بدائل - Listrak

Splunk

splunk.com

هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...