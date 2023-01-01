بدائل - LinkSpree

Adspyder

adspyder.io

AdSpyder عبارة عن منصة SaaS لتقنية الإعلان الرقمي القادمة والتي تساعد الأفراد والشركات على تحليل حملات التسويق الإعلانية لمنافسيهم والحصول على رؤى مفيدة يمكن تطبيقها على حملاتهم الإعلانية والاستفادة منها. باستخدام Adspyder، يمكن للمستخدمين البحث عن الإعلانات التي يتم عرضها حاليًا أو سابقًا عبر الأنظ...