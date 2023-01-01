بدائل - Lingva Translate
Google Translate
translate.google.com
ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم ...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة DeepL GmbH (Linguee)، ومقرها في كولونيا، ألمانيا. لقد تلقت صحافة إيجابية تؤكد أنها أكثر دقة ودقة من خدمة الترجمة من Google. تقدم DeepL حاليًا ترجمات بين اللغات الـ 11 التالية و110 زوجًا من اللغات: الصينية...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وIn...
Yandex Translate
translate.yandex.com
ترجمة مجانية عبر الإنترنت من الفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية وعدد من اللغات الأخرى إلى الإنجليزية وبالعكس، وقاموس مع النسخ والنطق وأمثلة للاستخدام. يعمل Yandex.Translate مع الكلمات والنصوص وصفحات الويب.
네이버 파파고
papago.naver.com
باباجو، مترجم ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يحلم بعالم يمكن للناس فيه التواصل دون حواجز لغوية. نافير باباجو
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
كسر حاجز اللغة. ترجمة المحادثات عبر الأجهزة، للمحادثات الفردية وللتفاعلات الجماعية الأكبر.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
ترجمة النصوص بسهولة إلى 108 لغة.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate هو المترجم/المترجم المجاني الرائد.
Translate.com
translate.com
حلول لغوية متخصصة لأي حجم من الأعمال. أكثر من 25 ألف مترجم محترف. 90 زوجًا لغويًا. خدمة الترجمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. واجهة برمجة التطبيقات.
Google Translation Hub
cloud.google.com
ترجمة سريعة. الاحتفاظ بالتنسيق. تسعير شفاف. اجعل مستنداتك متعددة اللغات بنقرة واحدة. ترجمة من 1 إلى العديد من اللغات في خطوة واحدة! يمكنك ترجمة المحتوى بسهولة إلى 135 لغة من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام للأعمال ودمج التعليقات البشرية عند الحاجة. يتيح مركز الترجمة للمؤسسات إمكانية تخصيص أعباء ع...
Lingvanex
lingvanex.com
الترجمة الآلية: ترجمة ملايين النصوص والملفات الصوتية والملفات ومواقع الويب بسعر ثابت مع حماية كاملة للخصوصية. نسخة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين.