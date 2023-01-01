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LINE for Business

LINE for Business

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: line.biz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LINE for Business على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمة تتيح للشركات الاتصال بالمستخدمين أثناء الاندماج في حياتهم اليومية تمامًا مثل استخدام LINE للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

الموقع الإلكتروني: line.biz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LINE for Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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