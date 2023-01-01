يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LINE for Business على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

خدمة تتيح للشركات الاتصال بالمستخدمين أثناء الاندماج في حياتهم اليومية تمامًا مثل استخدام LINE للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

الموقع الإلكتروني: line.biz

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