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LicenceOne

LicenceOne

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الموقع الإلكتروني: licence.one

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LicenceOne على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استعادة السيطرة على اشتراكات البرامج الخاصة بك. LicenceOne هو المركز الخاص بك لاكتشاف اشتراكات البرامج، ومنع الإنفاق المهدر، وإدارة وصول الموظفين - بكل بساطة

الموقع الإلكتروني: licence.one

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LicenceOne. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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