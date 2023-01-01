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بدائل - Less Annoying CRM

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

Kylas

Kylas

kylas.io

تساعد Kylas Sales CRM الشركات المتنامية على تبسيط جهود المبيعات. إنه بديهي ويحتوي على مجموعة كاملة من الميزات. جرب مجانًا لمدة 15 يومًا!

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين ...

Figpii

Figpii

figpii.com

المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.

Setupad

Setupad

setupad.com

يعد Setupad واحدًا من أفضل منصات تحقيق الدخل من مواقع الويب لزيادة إيرادات الإعلانات. دعم عملاء متميز وأفضل مزودي الخدمة SSP. تحقيق الدخل من حركة المرور الخاصة بك معنا. اشتراك!

LiveVox

LiveVox

livevox.com

حول LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) عبارة عن منصة CCaaS سحابية مثبتة تساعد قادة الأعمال على إعادة تعريف مشاركة العملاء وتحويل أداء مركز الاتصال الخاص بهم. يستخدم صناع القرار LiveVox لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إنتاجية الوكلاء، وتمكين مديريهم، وتعزيز قدرات تنسيق النظام لديهم. يمكن دمج وتكوين كل ما هو...

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.

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