WebCatalog
LEGALYSPACE

LEGALYSPACE

legalyspace.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LEGALYSPACE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتجريد مستنداتك المهنية وتوقيعها ضمن منصة موحدة تنشر LegalySpace حلولاً كاملة للتجريد من الطابع المادي والتوقيع الإلكتروني لإدارة عملياتك الإدارية بشكل قانوني وبسيط.

الموقع الإلكتروني: legalyspace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LEGALYSPACE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

Signwell

Signwell

signwell.com

Suture Health

Suture Health

suturesign.com

signNow

signNow

signnow.com

Eversign

Eversign

eversign.com

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dokobit

Dokobit

dokobit.com

E-Sign

E-Sign

e-sign.co.uk

Digisign

Digisign

digisign.id

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Signaturit

Signaturit

signaturit.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية