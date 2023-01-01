بدائل - Legalesign
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
DocHub
dochub.com
قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
Signaturely
signaturely.com
قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
Practice Ignition
practiceignition.com
أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة
Ironclad
ironcladapp.com
يعد برنامج إدارة العقود الخاص بشركة Ironclad هو الحل الوحيد الذي يتيح للشركات تصميم ونشر أي نوع أو عقد معقد بنفسها، في دقائق معدودة.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
Eversign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...
Skribble
skribble.com
قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Legislate
legislate.ai
Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
Contract Cardinal
contractcardinal.com
يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Tradogram
tradogram.com
طريقة أفضل لإدارة المشتريات قم بأتمتة عملية الشراء الخاصة بك من خلال أوامر الشراء المخصصة والطلبات وطلبات عروض الأسعار. تفاوض على صفقات أفضل، وقم بتبسيط الموافقات، وأكمل المطابقة الثلاثية على Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
RSign
rsign.com
سهل للموقعين يعني مرسلين سعداء. يقوم RSign eSign بتحويل المستندات والنماذج إلى تجارب توقيع إلكتروني موجهة وأنيقة.
Papernest
papernest.com
جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.
Juro
juro.com
قم بتمكين فريقك باستخدام Juro — برنامج أتمتة العقود الشامل الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء العقود القانونية وتنفيذها وإدارتها.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
DeepStream
deep.stream
باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Signulu
signulu.com
Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN هو برنامج توقيع إلكتروني رائد يعمل على تبسيط عمليات توقيع المستندات من خلال حله السريع والآمن وسهل الاستخدام. استمتع بتجربة الراحة التي توفرها KONSIGN من خلال الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، توفر KONSIGN إمكانات متقدمة لإدارة المستندات وتكاملً...
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى...
GreenSign
greensign.io
تتيح لك التوقيعات الإلكترونية التوقيع على المستندات وإرسالها بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يلغي الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الأوراق المادية بالبريد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب. تقدم GreenSign طرقًا مختلفة للتكامل لمساعدة الأقسام على القيام بالأعمال بشكل أسرع مع مخاطر أقل وتكاليف أ...
GoodSign
goodsign.io
الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عمل...
OKdokument
okdokument.com
أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.
Mekorma
mekorma.com
هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالت...
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة ا...
Dedoco
dedoco.com
اكتشف مجموعة Dedoco من تطبيقات المؤسسات الموثوقة بدءًا من التوقيع الرقمي وتوقيع الفيديو وحتى النماذج والشهادات وبيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها بواسطة blockchain.
ZorroSign
zorrosign.com
إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
Autenti
autenti.com
التوقيع الإلكتروني Autenti هو توقيع إلكتروني آمن للشركات. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال توقيع العقود والمستندات الأخرى عبر الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.
Mekari Sign
mekarisign.com
أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.
DrySign
drysign.exelatech.com
انتقل إلى مستقبل آمن ومستدام مع التوقيعات الرقمية DrySign يمكّنك حل التوقيع الرقمي عبر الإنترنت من DrySign أنت وعملائك من تحميل المستندات وتوقيعها ومشاركتها وأرشفتها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.