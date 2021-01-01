بدائل - Leanplum

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.

Storyly

Storyly

storyly.io

القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Contlo

Contlo

contlo.com

قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.

CallFire

CallFire

callfire.com

قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

GoZen

GoZen

gozen.io

ضاعف مبيعاتك وإيراداتك 10 أضعاف باستخدام منصة النمو العضوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل عضوي بدون إعلانات من خلال إنشاء محتوى صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين، وبناء الجمهور، وأتمتة المشاركة والمبيعات.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...

Attentive

Attentive

attentive.com

منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...

UserWise

UserWise

userwise.io

أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.

monetag

monetag

monetag.com

Monetag عبارة عن منصة لتحقيق الدخل من سطح المكتب، وشبكة الويب المحمولة، والجماهير داخل التطبيق، ومخزون الإعلانات المتبقية، وحركة المرور الاجتماعية مع إمكانية الوصول إلى المعلنين في جميع أنحاء العالم والأدوات الموجهة نحو الإيرادات العالية.

Insider

Insider

useinsider.com

منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...

Iterable

Iterable

iterable.com

تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.

Courier

Courier

courier.com

البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

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