بدائل - LeadrPro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro عبارة عن منصة راديو إنترنت قوية تتميز بنظام أتمتة ذكي وإدارة DJ وانتقالات سلسة بين البث الصوتي المباشر والمحتوى المجدول، مما يساعدك على البقاء على الهواء سواء كنت عرضًا فرديًا أو وسائط أكبر مَنفَذ. لم يكن إنشاء محطة الراديو الخاصة بك وإدارتها والترويج لها أسهل من أي وقت مضى.