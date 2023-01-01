بدائل - Leadoo
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Userlike
userlike.com
تحويل الدردشات الفورية إلى عملاء على المدى الطويل. برنامج الدردشة المباشرة الذي يُبقي عملائك قريبين منك. ابدأ المحادثة على موقع الويب الخاص بك، وابق على اتصال من خلال تطبيقات المراسلة.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Chekkit
chekkit.io
توفر إدارة المراجعة في Chekkit لشركتك مئات المراجعات الأصلية الجديدة، ويدير Messenger رسائلك عبر الويب، ويملأ Webchat صندوق الوارد الخاص بك بعملاء محتملين جدد. نحن نبني أدوات للشركات المحلية الحديثة.
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Verse.ai
verse.ai
يقوم Verse.ai بتحويل العملاء المتوقعين من خلال محادثات الرسائل النصية القصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تحافظ الرسائل النصية القصيرة التلقائية على مشاركة العملاء المحتملين وتزيد معدلات التحويل.
Exceed.ai
exceed.ai
تعزيز تحويل العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. أتمتة تفاعلات الإيرادات والمشاركة على نطاق واسع والتفاعل عبر البريد الإلكتروني والدردشة والرسائل النصية القصيرة.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Conversica
conversica.com
Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة لفرق الإيرادات. أطلق العنان للإيرادات طوال دورة الحياة باستخدام مساعدي الإيرادات الرقميين.
Instabot
instabot.io
احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.