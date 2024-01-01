بدائل - Le Chat
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Poe
poe.com
دردشة سريعة ومفيدة بالذكاء الاصطناعي.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Chat AI
gtchat.ai
مرحبًا بك في CHAT AI، برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات ذكية وجذابة معك. ما عليك سوى كتابة رسالتك، وسوف يستجيب لك CHAT AI بشكل مدروس وشخصي. سواء كنت ترغب في كتابة محتوى طويل (مقالات أو رسائل بريد إلكتروني أو مقالات وما إلى ذلك)، أو الدردشة حول الأحداث...
Bing Chat
bing.com
Bing هو مساعد الطيار الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للويب
Pi
pi.ai
مرحبًا، أنا بي. أنا الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، المصمم ليكون داعمًا وذكيًا وموجودًا لك في أي وقت. اطلب مني النصيحة أو الحصول على إجابات أو دعنا نتحدث عن كل ما يدور في ذهنك.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.
Grok
twitter.com
Grok عبارة عن ذكاء اصطناعي تم تصميمه على غرار دليل Hitchhiker's Guide to the Galaxy، وهو مصمم للإجابة على أي شيء تقريبًا، والأصعب بكثير، حتى اقتراح الأسئلة التي يجب طرحها! Grok هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة X (تويتر سابقًا).