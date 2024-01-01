بدائل - Lately AI

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

X Pro

X Pro

pro.twitter.com

X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc.‎ هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...

Buffer

Buffer

buffer.com

قم ببناء جمهورك وتنمية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...

Metricool

Metricool

metricool.com

تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

Planable

Planable

planable.io

Planable هو مركز قيادة حملات الوسائط الاجتماعية الموثوق بها من قبل الوكالات والمستقلين وفرق التسويق للإنشاء والتعاون والموافقة والجدولة.

Simplified

Simplified

simplified.com

منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.

Publer

Publer

publer.io

قم بجدولة منشوراتك على Facebook، ومنشورات Instagram، والتغريدات، وتحديثات LinkedIn، ودبابيس Pinterest، ومنشورات Google My Business، ومقاطع الفيديو على YouTube باستخدام Publer. توفير الوقت، وزيادة حركة المرور، والتركيز على عملك.

Heropost

Heropost

heropost.io

إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وجدولة منشورات غير محدودة، والتفاعل مع الجمهور الذي اخترته، وتتبع الأداء وتحليله باستخدام تقارير متعمقة.

UNUM

UNUM

unum.la

أدوات للمبدع في العصر الحديث

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.

Hypefury

Hypefury

hypefury.com

مساعدك الشخصي لتنمية جمهورك على تويتر وتحقيق الدخل منه. لقد اخترنا أفضل التقنيات التي يستخدمها Twitter OG، وقمنا بتحويلها إلى تطبيق: - إنشاء محتوى جديد بسلاسة - تنمية جمهورك - تنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك - بيع المزيد من المنتجات

Postly

Postly

postly.ai

صمم وانشر حملاتك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. يقوم الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى عالي الجودة لتحسين محركات البحث.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

RADAAR

RADAAR

radaar.io

منصة مذهلة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والوكالات والشركات الناشئة التي ترغب في جذب المتابعين ونشر محتوى فريد و...

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

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