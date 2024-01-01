بدائل - Krisp
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Fellow
fellow.app
Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
AssemblyAI
assemblyai.com
يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور...
Gladia
gladia.io
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز ب...