بدائل - Krisp

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور...