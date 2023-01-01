WebCatalog

بدائل - Koalendar

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

تقويم Google عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت والجدولة تم تطويرها بواسطة Google. أصبح متاحًا في الإصدار التجريبي في 13 أبريل 2006، وفي الإصدار العام في يوليو 2009، على الويب وكتطبيقات جوال لمنصتي Android وiOS. يتيح تقويم Google للمستخدمين إنشاء الأحداث وتعديلها. يمكن تمكين التذكيرات للأحداث، مع توف...

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

إذا قمت بربط وقتك مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك والأشخاص الذين تقضي وقتك معهم، فستتمكن من التخطيط لمستقبل أكثر تميزًا.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

حافظ على خصوصية خططك باستخدام تقويم مشفر ومفتوح المصدر من مطوري ProtonMail.

Calendly

Calendly

calendly.com

اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

يمكنك إنشاء وإدارة التقويمات لجميع مجالات حياتك باستخدام التقويم على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud للتقويم، بما في ذلك تطبيق التقويم على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جه...

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. تقويم Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 60 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Calendar

Calendar

calendar.com

يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

استمتع بالتخطيط ليومك باستخدام تطبيق NAVER Calendar - تصميمات مختلفة لعرض التقويم الخاص بك والوضع الداكن - 700 ملصق مجاني للتخصيص - معلومات الطقس والإحاطة الذكية لليوم

Cron Calendar

Cron Calendar

cron.com

Cron هو تقويم الجيل التالي للمحترفين والفرق.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

تطبيق التقويم المجاني النهائي، Yahoo! يمكنك بسهولة ترميز المواعيد بالألوان، حتى لا تفوت أي مواعيد مهمة. عندما تكون مشغولاً، يمكنك جدولة المواعيد بسهولة باستخدام وظيفة الطوابع المناسبة.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.

Kalender

Kalender

termine.schule

نحن نستضيف التقويمات للمدارس. - باعتبارك إدارة مدرسة، يمكنك تعديل التقويمات في المتصفح، أو في Outlook، أو Thunderbird، أو على Android وiOS. - يمكن لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عرض التقويم عبر الإنترنت أو من خلال الاشتراك في Outlook أو Thunderbird أو على Android 1 وiOS. - للحصول على نظرة عا...

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.

Calenday

Calenday

calenday.co

التقاويم المشتركة للتخطيط معًا

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise هو تقويم من الجيل التالي يساعد في إيجاد الوقت لما هو مهم.

Calendar Budget

Calendar Budget

calendarbudget.com

يعد تطبيق تقويم الميزانية عبر الإنترنت برنامجًا مثاليًا وسهل الاستخدام لميزانية المنزل. أندرويد وآيفون ومتصفح. 30 يوما تجربة مجانية.

Fantasy Calendar

Fantasy Calendar

fantasy-calendar.com

أنشئ تقويمًا يناسب عالمك سواء كنت مديرًا عامًا هنا لتتبع حملة العوالم المنسية الخاصة بك من خلال تقويم محدد مسبقًا، أو منشئ عالم خيالي مزود بـ 12 قمرًا (مثل قمر Eberron) وأنظمة ضبط الوقت الرائعة التي تناسبك، فلدينا قمت بتغطيتها.

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

تقويم عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الوظائف للفرق والمجموعات. Calendar.online هو تقويم مجاني عبر الإنترنت للفرق والمجموعات مع سهولة الوصول إليه عبر روابط الوصول دون تسجيل الدخول.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

حجب الوقت في الوضع السهل. أكثر من قائمة المهام. أكثر من التقويم. التقويم الذكي الذي يحجز يومك بالوقت المناسب لك.

InView

InView

inviewapp.com

الفواتير والفواتير على التقويم الخاص بك. تتبع التدفق النقدي الخاص بك مع InView. يتكامل مع Xero وQuickBooks وSage وFreeAgent وFreshBooks وZoho Books وMYOB.

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.