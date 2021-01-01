بدائل - Knock

Nashpush

nashpush.com

Nashpush عبارة عن نظام أساسي قوي وسهل الاستخدام لإرسال الإشعارات الفورية يمكّن الشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى جمهورها وإشراكه والاحتفاظ به من خلال إشعارات الدفع المخصصة المرسلة في الوقت المناسب. تم تصميم Nashpush، المدعوم ببنية متفوقة، للتوسع في أعمالك وبناء اتصالات قوية مع العملاء من خل...