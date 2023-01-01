بدائل - Klue
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Highspot
highspot.com
توفر Highspot أدوات وبرامج تمكين المبيعات الأكثر تقدمًا في الصناعة لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Enablix
enablix.com
Revenue teams move fast, and enablement shouldn't slow them down. Enablix keeps your teams in sync so your marketers can seamlessly arm your reps with the content, training and enablement resources they need to drive results. Enablix is an enablement solution built to help teams make better use of t...
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
GetAccept
getaccept.com
احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.