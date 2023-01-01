بدائل - Klue

Klyck.io

klyck.io

Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...