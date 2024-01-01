بدائل - Kili Technology
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
Muse.ai
muse.ai
قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.
Supervisely
supervisely.com
قم بتعليق الصور ومقاطع الفيديو ومجموعات بيانات LiDAR وDICOM والتعاون وتدريب الشبكات العصبية باستخدام نظام بيئي عالمي المستوى للذكاء الاصطناعي
Humanloop
humanloop.com
منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات.
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
Sama AI
sama.com
أطلق العنان لإمكانات نموذجك بجودة بيانات رائدة في الصناعة. تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات المدمجة والمدعومة بالتعلم الآلي من سما مع التحقق من صحة الإنسان في الحلقة على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي للحصول على وقت أسرع للدقة - ووقت أسرع للتسويق.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
Qlik
qlik.com
يساعدك Qlik® على استخدام بياناتك لحل المشكلات وتحقيق الأهداف الجديدة وتلبية احتياجات العمل المهمة. كل شيء يبدأ هنا. مع الشركة الرائدة في مجال تكامل البيانات وحلول التحليلات التي تدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها.
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Sensetime
sensetime.com
ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتقديم مساهمات إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة العالم وفهمه بشكل أفضل.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow هي مكتبة برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يمكن استخدامه عبر مجموعة من المهام ولكن يركز بشكل خاص على التدريب والاستدلال على الشبكات العصبية العميقة. تم تطويره بواسطة فريق Google Brain للاستخدام الداخلي لشركة Google في البحث والإنتاج.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
أداة البيانات العالمية عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور و...
CVAT.ai
cvat.ai
أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر
Neural Designer
neuraldesigner.com
يعد Neural Designer أداة برمجية قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين ببناء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بفضل مجموعة واسعة من الميزات والخوارزميات، يعمل Neural Designer على تبسيط سير عمل التعلم الآلي بالكامل، بدءً...
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.