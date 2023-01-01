WebCatalog
Kickresume

Kickresume

kickresume.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختر نموذج السيرة الذاتية، واملأ خبرتك ومهاراتك في العمل، وقم بتنزيل سيرتك الذاتية الجديدة في دقائق. اختر من بين أكثر من 35 قالبًا رائعًا للسيرة الذاتية تم تصميمها من قبل فريق من المطبعين المحترفين ومسؤولي التوظيف ذوي الخبرة. استكشف أكثر من مليون مجموعة تصميمية ممكنة واجعل سيرتك الذاتية ملكًا لك حقًا.

الموقع الإلكتروني: kickresume.com

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