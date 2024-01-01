بدائل - Keyword Insights

Google Search Console

google.com

Google Search Console هي خدمة ويب تقدمها Google تتيح لمشرفي المواقع التحقق من حالة الفهرسة وتحسين رؤية مواقعهم على الويب. حتى 20 مايو 2015، كانت الخدمة تسمى أدوات مشرفي المواقع من Google. في يناير 2018، قدمت جوجل إصدارًا جديدًا من وحدة التحكم في البحث، مع تغييرات في واجهة المستخدم. في سبتمبر 2019، ...