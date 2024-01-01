بدائل - Keyspider
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا توجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Instapage
instapage.com
حوّل نقرات إعلانك إلى تحويلات باستخدام النظام الأساسي الوحيد للصفحة المقصودة المصمم لإنشاء الصفحات المقصودة بعد النقرة وتخصيصها وتحسينها على نطاق واسع.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج الاختبار متعدد المتغيرات أو برنامج الاختبار المقسم.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Mutiny
mutinyhq.com
قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
AutoOptimize
autooptimize.ai
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك من خلال اختبارات A/B الآلية. يوفر لك AutoOptimize 50 نموذجًا من اختبارات A/B عالية الأداء والتي ثبت أنها تزيد معدل التحويل بنسبة تصل إلى 30% خلال 90 يومًا.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
Apptimize
apptimize.com
تعرف على كيفية قيام فرق المنتجات ذات التفكير المستقبلي بتعزيز النمو القائم على البيانات من خلال نظام اختبار A/B المحمول وإدارة الإصدار الخاص بـ Apptimize.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات مصورة رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
UserWise
userwise.io
أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.
Flagsmith
flagsmith.com
ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.
Persado
persado.com
توفر منصة اللغة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسة من Persado محتوى عالي الأداء، أكثر من 9 مرات من أصل 10.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Xamtac
xamtac.com
نظام بيئي تسويقي يمزج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مجموعة من الأدوات لزيادة الكفاءة. تم تصميمه ليناسب أنماط وأصوات علامتك التجارية الفريدة، فهو يعمل على تبسيط الحملات متعددة القنوات وتعزيز الوصول. تسمح إمكانيات إنشاء الأصول وتنظيمها بإنشاء المواد وإدارتها بسهولة، بينما تضمن أدوات التخطيط التسويقي وال...
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Lavender
lavender.ai
يساعد Lavender آلاف البائعين حول العالم على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بشكل أسرع، مما يمنحهم ردودًا أكثر إيجابية في وقت أقل. حصل على تقييم 4.9/5 على G2.
OptinMonster
optinmonster.com
تحويل واستثمار حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وقف فقدان الزوار! قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني على الفور، واحصل على المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات باستخدام أقوى مجموعة أدوات تحسين التحويل رقم 1 في العالم.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Omneky
omneky.com
تستخدم Omneky أحدث تقنيات التعلم العميق لتخصيص التجارب عبر جميع القنوات الرقمية.
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Statsig
statsig.com
من اختبارات A/B البسيطة إلى التجارب المتقدمة، تستخدم الشركات سريعة النمو Statsig لتسريع نموها.