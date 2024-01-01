بدائل - Kantar Marketplace
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
Dovetail
dovetail.com
يساعدك Dovetail على تخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها في مكان واحد، مما يسهل رؤية الأنماط واكتشاف رؤى العملاء وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك. يشمل عملاؤنا Boston Consulting Group، وCisco، وCSIRO، وDeliveroo، وElsevier، وKayak، وMastercard، وSketch، وShopify، وSquare، وThoughtworks، وVMware.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
Marker.io
marker.io
لا ينبغي أن يكون الإبلاغ عن الأخطاء بمثابة علم الصواريخ. احصل على تعليقات موقع الويب من العملاء والزملاء في أداة تعقب الأخطاء المفضلة لديك، دون إثارة جنون المطورين.
Prolific
prolific.co
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
Maze
maze.co
المنتجات الرائعة مبنية على العادات الجيدة. اجعل اكتشاف المنتج مستمرًا. تحقق من صحة الصورة الكبيرة وقرارات المنتج اليومية من خلال رؤى المستخدم التي يمكن لفريقك بأكمله جمعها واستهلاكها واتخاذ إجراءات بشأنها.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
User Interviews
userinterviews.com
قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
Userlytics
userlytics.com
استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak عبارة عن منصة لأبحاث تجربة المستخدم جاهزة لمساعدتك في مواجهة أي تحديات تواجهها. إذا تساءلت يومًا عما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به فيما يتعلق بموقعك على الويب أو تطبيقك أو نموذجك الأولي، فلا داعي للتخمين بعد الآن. هناك العديد من الأدوات المتاحة من خلال منصة UXtweak، بما في ذلك اختبار موقع ا...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
بناء تجارب رقمية أفضل، مدعومة بالبيانات. قم باختبار أي شيء بسرعة وسهولة بدءًا من بنية موقع الويب وحتى تصميم النماذج الأولية باستخدام مجموعتنا من أدوات بحث المستخدم المتخصصة.
Userbrain
userbrain.com
قم بإعداد أول اختبار للمستخدم في دقائق معدودة، واحصل على النتائج الأولى في ساعات. يعد Userbrain طريقك السريع لمعرفة ما يناسب منتجك وما لا يناسبه.
Discuss
discuss.io
تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
PlaybookUX
playbookux.com
يمكّن PlaybookUX الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات من مصادر البيانات ذات الصلة. تتيح لك منصة البرامج الخاصة بها الوصول إلى العملاء الحاليين أو المحتملين لتقديم تعليقات حول مفاهيم الأعمال وميزات المنتج واتجاه التسويق.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Kraftful
kraftful.com
يمنحك Kraftful تحليلاً عميقًا للذكاء الاصطناعي لتعليقات المستخدمين لمعرفة ما يحتاجه المستخدمون وكيفية جعل منتجك مبهجًا.
Field Agent
fieldagent.net
يربط MarketPlace للوكيل الميداني B2B العلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات مع العملاء في جميع أنحاء البلاد وحول العالم لمساعدتك على الفوز في تجارة التجزئة. توفر مجموعتنا من منتجات نجاح البيع بالتجزئة السريعة وبأسعار معقولة للعملاء ميزة مميزة في خدمة المتسوقين والتفوق على المنافسين وتحقيق المبيعا...
RhetorAI
rhetorai.com
ملاءمة أسرع للمنتج مع السوق من خلال مقابلات مستخدم الذكاء الاصطناعي. يقوم RhetorAI بأتمتة مقابلات المستخدمين من أجل التوافق بشكل أسرع مع سوق المنتجات. بمجرد إنشاء رابط، يصبح الذكاء الاصطناعي لدينا متاحًا لمقابلة المستخدمين لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمنحك رؤى قابلة للتنفيذ - تمامًا مث...
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
Netigate
netigate.net
تقدم Netigate حلاً شاملاً لتعليقات العملاء والموظفين. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ واتخذ قرارات تعتمد على البيانات.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
يعد User Interview Exchange موقعًا للمبدعين للتحقق من صحة المنتجات التي تعزز حياتنا الشخصية والمهنية وتكرارها. * اربح الرموز من خلال المشاركة في مقابلات المستخدم ساعد في تشكيل المنتجات المتطورة من خلال مشاركة تجاربك في مقابلات مستخدم عبر الدردشة المرئية مدتها 30 دقيقة للمنتجات ذات الصلة بك. شكرًا ل...
Zuko
zuko.io
67% من الأشخاص الذين يبدأون في ملء نموذج عبر الإنترنت لا يكملونه. Zuko عبارة عن نموذج عبر الإنترنت + أداة تحليل وتحسين للدفع تساعدك على تقليل التخلي عن المنتجات وزيادة التحويلات من خلال جعل النموذج الخاص بك هو أفضل ما يمكن أن يكون. * فهم متى وأين ولماذا يتخلى الزوار عن النماذج الخاصة بك. * احصل على ...
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع بكثير وأرخص من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العي...
Saber Feedback
saberfeedback.com
أداة تعليقات بسيطة ومرنة موجودة على موقع الويب الخاص بك افتح خطوط اتصال مع عملائك حتى تتمكن من حل المشكلات وتعزيز المشاركة. اكتشف الأخطاء العاجلة، وقم بتحسين تجربة المستخدم الخاصة بك، واجعل المحتوى الخاص بك لضمان الجودة أكثر سلاسة. كل ذلك باستخدام زر تعليقات بسيط يمكنك إضافته إلى أي صفحة ويب. تم ت...
methinks
methinks.io
يوفر اختبار المستخدم methinks.io مقابلات وجهًا لوجه في تطبيق الهاتف المحمول. تأهيل المختبرين، والاستطلاعات، ومقابلات الفيديو المباشرة، والأرشيفات، والدفع، وتطبيق الكل في واحد
NEXT
nextapp.co
NEXT عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول تفاعلات العملاء إلى رؤى المنتج. تقوم NEXT بجمع تفاعلات العملاء، وفهم هذه التفاعلات بدقة، وتقديم رؤى قائمة على الأدلة تستخدمها الفرق للتحقق من صحة قرارات المنتج اليومية والأفكار الكبيرة. النتائج؟ - بناء منتجات أفضل. - تسريع الوقت...
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...
Clueify
clueify.com
يوفر لك Clueify تعليقات أداء مهمة بشأن مفاهيمك قبل إطلاقها. باستخدام الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك التنبؤ بدقة تصل إلى 92% بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون وكيف سيرون تصميمك. يشبه الأمر وجود مئات من المستخدمين التجريبيين على بعد نقرة واحدة فقط، ولكن دون التكاليف المرتبطة بذلك. اتبع نهج التصميم الق...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Quallie
quallie.com
برامج مجموعات التركيز عبر الإنترنت - المحادثات المباشرة والمذكرات ولوحات المناقشة ولوحات الإعلانات والمنتديات واستطلاعات الرأي وغيرها من الميزات. يمكنك الجمع بين جميع الوحدات في مشروع بحثي واحد. للدراسات البحثية النوعية.
Juno
heyjuno.co
جونو هي منصة أبحاث الذكاء الاصطناعي. إنه يتفاعل مع أناس حقيقيين لفهم ما يفكرون فيه ويشعرون به ويختبرونه. يقود Juno المقابلات مع المستخدمين ويكشف عن رؤى غنية نيابةً عنك. لماذا؟ رؤى غنية وعميقة للمستخدم فيما يتعلق بسرعة الاستطلاعات وقابليتها للتوسع. * ذاتية: تعمل بدون إشراف على مدار الساعة طوال أيا...
Wondering
wondering.com
Wondering عبارة عن منصة للبحث وإجراء المقابلات مع المستخدم بقيادة A. نحن نساعد فرق المنتجات وتجربة المستخدم في الحصول على تعليقات العملاء بشكل أسرع حول التصميمات والمفاهيم الجديدة بأي لغة وبناء منتجات أفضل من خلال الأبحاث التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
UX Sniff
uxsniff.com
قم بتحسين تجربة المستخدم لموقع الويب الخاص بك وتعزيز التحويلات باستخدام UXsniff، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بشكل مستقل بتحليل تسجيلات الجلسة وتحديد أنماط النقرات غير الطبيعية. اجعل UXsniff هو محلل تجربة المستخدم الافتراضي الخاص بك، مما يعمل على تحسين تجربة المستخدم ومعدلات التحويل لموقعك...
UXReality
uxreality.com
UXReality هو تطبيق شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء عالم خاص بك من بيانات سلوك المستخدم. يحتوي على جميع ميزات تتبع سلوك الهاتف المحمول مثل الخريطة الحرارية ومؤامرة النظرة والعواطف والصوت والتمرير والنقر على تسجيلات التدفق باستخدام كاميرا الويب لتتبع العين وقياس المشاعر والاستطلاعات.
UserQ - Tester
userq.com
يعد UserQ أول حل كامل لأبحاث المستخدم عن بعد يلبي احتياجات الباحثين والمختبرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مع خيارات الاختبار باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك باستخدام لجنة من المختبرين المحليين. نحن في مهمة لجعل أبحاث تجربة المستخدم في متناول كل علامة تجارية ومدير وباحث في منطقة الشرق ا...