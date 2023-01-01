WebCatalog
카카오맵

카카오맵

map.kakao.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 카카오맵 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خريطة سترشدك إلى مكان جيد خريطة Kakao، أسرع طريق في كوريا! احصل على كل ما تتوقعه من العثور على المسار، بما في ذلك المسار الأسرع والمطاعم والتوصيات القريبة! سوف تظهر لك KakaoMap أسرع الطرق في كوريا! مع KakaoMap، يمكنك العثور على كل ما تريده في تطبيق الخرائط، بدءًا من الاتجاهات إلى المطاعم الساخنة ومناطق الجذب المحلية، والمزيد!

الموقع الإلكتروني: map.kakao.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 카카오맵. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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