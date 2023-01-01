خريطة سترشدك إلى مكان جيد خريطة Kakao، أسرع طريق في كوريا! احصل على كل ما تتوقعه من العثور على المسار، بما في ذلك المسار الأسرع والمطاعم والتوصيات القريبة! سوف تظهر لك KakaoMap أسرع الطرق في كوريا! مع KakaoMap، يمكنك العثور على كل ما تريده في تطبيق الخرائط، بدءًا من الاتجاهات إلى المطاعم الساخنة ومناطق الجذب المحلية، والمزيد!

الموقع الإلكتروني: map.kakao.com

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