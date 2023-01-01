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Juphy

Juphy

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الموقع الإلكتروني: juphy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Juphy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة جميع إشعارات العملاء وطلبات الدعم في مكان واحد. تحدث مع زملائك في الفريق عبر Juphy لتقديم أسرع الحلول لعملائك على جميع منصات الاتصال.

الموقع الإلكتروني: juphy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Juphy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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