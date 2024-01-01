بدائل - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
ME-QR
me-qr.com
ME-QR هو منشئ رموز QR مجاني يسمح لك بإنشاء رموز QR وتخصيصها لأغراض مختلفة. إليك ما يجعلنا متميزين: • مجاني وقابل للتخصيص: قم بإنشاء رموز QR لمواقع الويب والنصوص وبطاقات vCard ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. قم بتخصيصها من خلال مجموعة واسعة من الإطارات المجانية التي تتناسب مع علامتك التجارية أو منا...
Linkfire
linkfire.com
روابط ذكية لتسويق الموسيقى. بدءًا من أغنيتك المنفردة الأولى وحتى جولتك العالمية الأولى، يعمل Linkfire على تبسيط عملية الترويج للفنان في كل خطوة على الطريق. موثوق به من قبل العلامات التجارية الكبرى وأكثر من 50 ألف فنان.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
QRfy
qrfy.com
أنشئ رموز QR الخاصة بك وعزز عملك أو فكرتك. قم بإنشاء رموز QR الخاصة بك وإدارتها وتتبعها إحصائيًا بسهولة.
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
ToneDen
toneden.io
ToneDen عبارة عن منصة تسويق اجتماعي ودية تمنحك القدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يهمونك والبيع لهم.
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
Hovercode
hovercode.com
رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية قم بإنشاء وتتبع وإدارة رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks هو برنامج تحسين محركات البحث الذي يساعد في تحسين محركات البحث خارج الصفحة. نحن نساعد في تبسيط إنشاء الروابط وتوفير الوقت لمنشئي الروابط. نقوم بذلك عن طريق: 1. إنشاء مجتمع من مسوقي SaaS المعتمدين والمهتمين بالتعاون في المحتوى 2. بمجرد إدخال كلماتك الرئيسية ذات الأولوية، نقوم بالبحث عنها في...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
Linkr
linkr.com
منصة تحقيق الدخل الشاملة للمبدعين والعلامات التجارية! يمكنك إنشاء رابط في سيرتك الذاتية وزيادة متابعتك وتحقيق الدخل من الإبداع والازدهار مع Linkr.com.
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
AIQrArt
aiqrart.co
اكتشف عالم AIQrArt التحويلي، حيث يمتزج الفن بسلاسة مع التكنولوجيا. ارفع مستوى حضور علامتك التجارية من خلال رسومات الاستجابة السريعة المذهلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم رؤيتها فحسب، بل تذكرها أيضًا. يتيح لك AIQrArt إنشاء رموز QR فريدة وتفاعلية مملوءة بالذوق الفني، مما يعزز ت...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
Uplifter
uplifter.ai
قم بإنشاء روابط UTM مقاومة للرصاص لتتبع جميع حملاتك التسويقية. تقديم بيانات جديرة بالثقة إلى Google Analytics وAdobe Analytics. تحويل تلك البيانات إلى رؤية قابلة للتنفيذ. يأخذ Uplifter العمل الشاق من التحليلات ويساعد المسوقين على اتخاذ الإجراءات... بشكل أسرع. تم تطوير Uplifter بواسطة Mezzo Labs،...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
ElkQR
elkqr.com
أنشئ رموز QR ذات العلامة التجارية وعزز الوعي بالعلامة التجارية باستخدام ElkQR. تتبع أداء الحملة واحصل على رؤى مع تحليلات مفصلة.
Leaf.page
leaf.page
صفحة واحدة لحياتك المهنية
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page هي أداة سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة رائعة لجميع الشبكات الاجتماعية وبرامج المراسلة. تساعد مجموعة كبيرة من القوالب وميزات التخصيص في إنشاء صفحات رائعة لشركتك. الميزات: - إنشاء صفحات متعددة في مشروع واحد - دعم Google Analytics وFacebook Pixel وTikTok Pixel - إنشاء متجرك الإلكتروني الخاص باستخ...