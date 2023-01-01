WebCatalog
JotterPad

JotterPad

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jotterpad.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JotterPad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

JotterPad. اكتب بشكل أفضل. من القصب وورق البردي، إلى القلم ولوحة المفاتيح، وحتى الآن هواتفنا الذكية، تطورت طريقتنا في الكتابة. باستخدام JotterPad، يمكنك جعل عملية الكتابة الخاصة بك مبسطة وسلسة ومرنة ومخصصة للغاية للكتاب من جميع الأنواع - بغض النظر عما إذا كنت روائيًا طموحًا أو كاتب سيناريو أو صحفيًا أو مدونًا.

الموقع الإلكتروني: jotterpad.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JotterPad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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