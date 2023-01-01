WebCatalog

بدائل - JotForm

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!

Whova

Whova

whova.com

برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.

Evite

Evite

evite.com

Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح...

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد S...

Cvent

Cvent

cvent.com

توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...

Webex Events

Webex Events

socio.events

تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

برنامج إصدار تذاكر الأحداث رقم 1 لمحترفي الأحداث لبيع التذاكر عبر الإنترنت قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمهرجانك ومزرعتك ومعرضك وحفلتك الموسيقية ومتحفك والمزيد. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق.

RegFox

RegFox

regfox.com

يقوم تسجيل حدث RegFox بالمزيد وبتكلفة أقل. تحظى منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا بثقة أكثر من 50000 حدث. ابدأ مجانًا اليوم.

Zuddle

Zuddle

zuddl.com

المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.

Splash

Splash

splashthat.com

منصة واحدة. عملية واحدة. كل أحداثك. تعرف على أسهل حل لتسويق الأحداث في العالم للأحداث الافتراضية والشخصية والمختلطة.

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.