بدائل - ivideon.com
Flock Safety
flocksafety.com
قامت Flock Safety ببناء أول نظام تشغيل للسلامة العامة يساعد الأحياء والشركات وجهات إنفاذ القانون في أكثر من 1200 مدينة على العمل معًا للقضاء على الجريمة وحماية الخصوصية وتخفيف التحيز. قم بإقران الأجهزة التي تلتقط الأدلة الموضوعية والتعلم الآلي لإنشاء وتقديم أدلة تحقيقية غير متحيزة إلى جهات إنفاذ الق...
Verkada
verkada.com
قم بإدارة الكاميرات من منصة سهلة الاستخدام والوصول إلى اللقطات عن بعد. 30 يوما تجربة مجانية. نظام كاميرا أمني بسيط وآمن وقابل للتطوير.
Rhombus
rhombus.com
أنشئ مساحات أكثر ذكاءً وأمانًا على منصة سحابية موحدة أصبح الأمن المادي حديثًا. قم بإدارة المباني الخاصة بك في أي وقت وفي أي مكان باستخدام حل شامل يجمع الكاميرات الذكية والتحكم في الوصول وأجهزة الاستشعار وعمليات التكامل وأجهزة الإنذار معًا تحت لوح زجاجي واحد.
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai هي شركة رائدة في تكنولوجيا الإدراك على المستوى البشري في الوقت الفعلي والتي تتيح بيئات ذكية آمنة وفعالة ومستدامة.
Hikvision
hikvision.com
تلتزم هيكفيجن بخدمة مختلف الصناعات من خلال تقنياتها المتطورة للإدراك الآلي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، مما يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي للأشياء: من خلال تقنيات الإدراك الآلي الشاملة، نهدف إلى مساعدة الأشخاص على التواصل بشكل أفضل مع العالم من حولهم؛ بفضل مجموعة كبيرة من المنتجات الذكية، فإ...
Alarm.com
international.alarm.com
يعتبر موقع Alarm.com المنصة الرائدة للعقارات المتصلة بذكاء. يعتمد الملايين من الأشخاص على تقنية Alarm.com لمراقبة ممتلكاتهم والتحكم فيها من أي مكان. تتمحور منصتنا حول الأمن والمراقبة عن بعد، وتلبي مجموعة واسعة من احتياجات السوق وتتيح التحكم القائم على التطبيقات لمجموعة متزايدة من أجهزة إنترنت الأشيا...
Brivo
brivo.com
Brivo هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التحكم في الوصول عبر الأجهزة المحمولة والمستندة إلى السحابة للعقارات التجارية والسكنية متعددة الأسر والمؤسسات الموزعة الكبيرة. يوفر النظام البيئي الشامل لمنتج Brivo وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للشركات أدوات رقمية قوية لزيادة أتمتة الأمان، ورفع مستوى تجربة ...
Genetec
genetec.com
مزود تكنولوجي رائد لذكاء الأعمال والأمن المادي الموحد والسلامة العامة والعمليات. تقوم شركة Genetec بتطوير برمجيات وأجهزة وخدمات سحابية مفتوحة المصدر لقطاع الأمن المادي والسلامة العامة. يقوم منتجها الرئيسي، Security Center، بتوحيد المراقبة بالفيديو القائمة على IP، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي ...
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al هي شركة SaaS تعمل في مجال B2B وتقدم "Al Guard لكل موقع". تقوم شركات الأمن التي تستخدم الكاميرات لمراقبة مواقع العملاء بنشر Sentry AI لمنع الجريمة وتقليل العقوبات وتوفير تكاليف العمالة.
Mobotix
mobotix.com
يقدم MOBOTIX مجموعة شاملة من الحلول لجميع جوانب الأمن القائم على الفيديو ومراقبة العمليات وتحليلها. تقوم MOBOTIX بتطوير أنظمة لامركزية عالية الجودة وموفرة للطاقة مما يوفر أموال عملاء MOBOTIX. شعار MOBOTIX "BeyondHumanVision" هو أيضًا مهمة MOBOTIX: تلتزم MOBOTIX تمامًا بجعل نفسها الشركة الأكثر موثوقي...
Voxel
voxelai.com
تعزيز السلامة والعمليات باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. قم ببناء ثقافة السلامة المستندة إلى البيانات والقضاء على الحوادث الوشيكة باستخدام النظام الأساسي لرؤية الموقع النهائي.
SOLINK
solink.com
Solink هو برنامج قائم على الاشتراك يربط لقطات الكاميرا ببيانات نقطة البيع الخاصة بك ليمنحك الرؤية التي تحتاجها لزيادة أرباحك وتقليل السرقة ومساعدتك في استعادة وقتك. تقوم Solink بمراجعة جميع معاملات نقاط البيع الخاصة بك وربطها بالفيديو المطابق في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إنشاء لوحة تحكم للحظات الق...
Salient Systems
salientsys.com
تقدم Salient أنظمة شاملة لإدارة المراقبة بالفيديو مصممة لمجموعة كاملة من احتياجات تكنولوجيا المراقبة من التناظرية إلى IP إلى السحابة. استنادًا إلى البنية المفتوحة، يتوسع برنامج CompleteView، وهو برنامج إدارة الفيديو من Salient، من مستوى المبتدئين إلى المؤسسات ويوفر كل ما يلزم لإدارة تثبيت مراقبة بال...
Calipsa
calipsa.io
استحوذت شركة Motorola Solutions على شركة Calipsa, Inc. في عام 2022 وهي الآن جزء من نظامها البيئي لتقنيات السلامة والأمن. كاليبسا هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا تحليلات الفيديو المتقدمة السحابية الأصلية. تتيح منصتها القابلة للتطوير للشركات تحسين الأمان من خلال التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ا...
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير حلول المراقبة بالفيديو الذكية، والتي تتميز بالذكاء الاصطناعي المتقدم والشبكات العصبية وتقنيات التعلم العميق لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا لجميع السكان. تتكامل إدارة معلومات الأمن المادي (PSIM) وبرنامج إدارة فيديو IP (VMS) من AxxonSoft مع معظم منت...
LVT
lvt.com
توفر LVT (LiveView Technologies) أجهزة مراقبة سريعة النشر تعمل على نظام SaaS الأساسي الخاص بنا. يعمل نظامنا البيئي للسلامة والأمن على مستوى المؤسسة على تسهيل تأمين أي بيئة مادية تقريبًا من خلال الأتمتة الذكية والرؤى القابلة للتنفيذ.
Forsight
forsight.ai
تقوم شركة Forsight ببناء نظام المراقبة المستقل للإنشاءات. باستخدام الكاميرات (التي لديك بالفعل أو التي نساعد في تثبيتها) وبرامج الذكاء الاصطناعي، فإننا نكتشف ونتنبأ بمخاطر السلامة والتهديدات الأمنية ومشكلات الإدارة في الوقت الفعلي.
Coram AI
coram.ai
Coram AI هو حل حديث لأمن الفيديو يساعدك على إنشاء مكان عمل أكثر أمانًا وكفاءة. يقوم Coram بتنفيذ كل خطوة من خطوات استخدام كاميرا الفيديو الأمنية بسرعة البرق. يتيح التطبيق الوصول الفوري إلى جميع كاميرات المراقبة الخاصة بك.
Spot AI
spot.ai
تقوم Spot AI ببناء نظام كاميرا حديث يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أماكن عمل أكثر أمانًا وعمليات أكثر ذكاءً لكل شركة.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا العقارات، وحماية العقارات التجارية والسكنية متعددة العائلات والمؤسسات العالمية والمؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية الحيوية. كل يوم، تستخدم عشرات الآلاف من الشركات أحدث حلول التحكم في الوصول والمراقبة بالفيديو وإدارة الزوار وإدارة الهوية من Kastle ل...
Avigilon
avigilon.com
استحوذت Motorola Solutions على Avigilon في عام 2018 وهي الآن جزء من نظامها البيئي لتقنيات السلامة والأمن. توفر مجموعة أمان Avigilon مجموعة شاملة من منتجات وخدمات أمان الفيديو الشاملة التي تعد جزءًا من النظام البيئي التكنولوجي لشركة Motorola Solutions. فهو يوفر طبقات مرنة ومعيارية من الأمان، من خلال...
Eagle Eye Networks
een.com
تعد شركة Eagle Eye Networks مزودًا لنظام إدارة الفيديو (VMS) القائم على السحابة والأمان الحقيقي عند الطلب في جميع أنحاء العالم. تستخدم Eagle Eye الذكاء الاصطناعي لتوفير منصة أكثر ذكاءً، ومصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تحسين السلامة والأمن والعمليات وخفض التكاليف. توفر Eagle Eye أيضًا واجهة برمجة ت...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems: برنامج تكنولوجيا الفيديو الذي يساعد الأشخاص على فهم ما يبحثون عنه - في مجال الأمن وما بعده. تعثر شركة Milestone Systems على معلومات في بيانات الفيديو التي يمكن للأشخاص التصرف بناءً عليها: – إما إعادة النظر في الأشياء التي حدثت في الماضي - أو لرؤية الأشياء في الوقت الحقيقي – وقريب...