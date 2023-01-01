لماذا تكون تكلفة الشحن أكثر عندما تكون تكاليف الشحن رخيصة وجيدة لدى شركة iShip، وهي شركة توصيل الطرود عبر الإنترنت؟ وهذا يعطي سعرًا رخيصًا من التسليم الأول. يأتي مع نظام مجاني يحتوي على جميع الميزات وهو مريح للغاية.

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