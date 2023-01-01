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Interesting Facts

Interesting Facts

interestingfacts.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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اجعل كل يوم أكثر إثارة للاهتمام. انغمس بشكل أعمق في الزوايا الأكثر إثارة للاهتمام في التاريخ والعلوم والحيوانات والطعام والثقافة والمزيد من خلال حقائق اليوم المذهلة والألعاب التفاعلية والمقالات الرائعة.

الموقع الإلكتروني: interestingfacts.com

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