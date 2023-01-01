بدائل - Instabug
Sentry
sentry.io
Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث أكثر خدمات تحليلات الويب استخدامًا على الويب.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
Session Rewind
sessionrewind.com
قم بتحسين تجربة الويب الخاصة بك من خلال تسجيلات الفيديو لسلوك المستخدم. قم بتسجيل كل جلسة وإصدار بدقة مقابل 14 دولارًا شهريًا فقط.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Dynatrace
dynatrace.com
إمكانية المراقبة والأمن الموحد قم بتبسيط التعقيد السحابي وابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام منصة التحليلات والأتمتة الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي السببي.
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
WalkMe US
walkme.com
تتيح منصة التبني الرقمي (DAP) الخاصة بـ WalkMe™ لشركتك تبسيط التجربة عبر الإنترنت والتخلص من ارتباك المستخدم.
Zipy.ai
zipy.ai
قد تعرض لك الأدوات التقليدية قائمة من الأخطاء، لكن Zipy يخبرك بالأخطاء المهمة من خلال رحلات العميل في الوقت الفعلي.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak is a UX research platform ready to help you with whatever challenges you throw at it. If you ever wondered what your users think and feel regarding your website, app, or prototype, you don’t have to guess anymore. There are many tools available through the UXtweak platform, including complex...
Insightech
insightech.com
Insightech provides digital teams with clear digital experience insights unhindered by sampled or incomplete data. With Insightech you get all the tools to do thorough marketing reporting, page content analysis, conversion funnel optimisation and website re-platforming in one easy-to-install and run...
Mousestats
mousestats.com
قم بتسجيل ومشاهدة فيديو زوار موقع الويب الخاص بك + خرائط الحرارة لموقع الويب + تحليلات النماذج + الدراسات الاستقصائية
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، وخرائط التمثيل اللوني، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من...
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على ...
Browsee
browsee.io
Browsee - توقف عن التخمين، ابدأ التصرف ✔ علامات الذكاء الاصطناعي على الجلسات - مع 5% من الجلسات، افهم 100% من مشكلات المستخدم ✔ قصة الصفحة - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين صفحاتك المقصودة ✔ لوحة المستخدم - حدد المستخدمين لتحليل التفاعل وفهم مشاكلهم . احصل على عناوين URL للجلسة المباشرة في أدوات ا...
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكم...
Quantum Metric
quantummetric.com
من خلال النشر السريع، يبدأ نظامنا الأساسي في استيعاب وتصور كل ما يجربه عملاؤك على الويب والتطبيق الأصلي والكشك. يتم قياس تأثير كل تفاعل مع العميل تلقائيًا، ويمكن إعادة تشغيل كل جلسة عميل، والأهم من ذلك، يمكن لجميع فرقك العمل من نسخة واحدة من الحقيقة. ولهذا السبب حققت أكبر العلامات التجارية قفزة نوعي...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
Figpii
figpii.com
المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
cux.io
cux.io
نحن نترجم تجارب زوار موقعك إلى أرقام، ونتعرف على أنماط سلوكهم طوال رحلة العميل ونقدم رؤى فورية قابلة للتنفيذ. لا مزيد من البيانات غير المرغوب فيها
Capturly
capturly.com
فهم سلوك المستخدم، وتحديد نقاط المشكلة، وزيادة معدلات التحويل، وزيادة مبيعاتك هل تبحث عن تحسين أدائك الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، Capturly هو لك! إنها مجموعة متميزة من التحليلات التقليدية وتسجيلات الجلسة والخرائط الحرارية وميزات مسار التحويل.
SessionStack
sessionstack.com
ما هو سيشن ستاك؟ SessionStack عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية معززة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنية تسجيل الجلسات الأفضل في فئتها والتي تسمح لشركات التجارة الإلكترونية بتحديد الأماكن التي يتعثر فيها العملاء ويتوقفون عن العمل، وفرص التحويل التي يتم تفويتها. تعمل الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة ا...
Fullview
fullview.io
توقف عن التخمين بشأن تجربة عملائك. يوفر Fullview لفرق المنتج والدعم رؤى مرئية حول كيفية تصرف المستخدمين في منتج SaaS الخاص بك لفهم تجربة العملاء الخاصة بك بشكل كامل.
WalkMe EU
walkme.com
تتيح منصة التبني الرقمي (DAP) الخاصة بـ WalkMe™ لشركتك تبسيط التجربة عبر الإنترنت والتخلص من ارتباك المستخدم.
Inspectlet
inspectlet.com
يقوم Inspectlet بتسجيل مقاطع فيديو للزائرين أثناء استخدامهم لموقعك، مما يسمح لك برؤية كل ما يفعلونه. شاهد كل حركة للماوس، وقم بالتمرير، والنقر، والضغط على المفاتيح على موقعك. ننسى التحليلات التقليدية. لن تحتاج أبدًا إلى التساؤل عن كيفية استخدام الأشخاص لموقعك مرة أخرى.
LiveSession
livesession.io
LiveSession هي أداة لتحليلات الويب مع إعادة تشغيل الجلسات والتجزئة والخرائط الذكية وتتبع الأخطاء.
Sprig
sprig.com
Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.