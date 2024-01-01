بدائل - Inspira Financial

Bennie

bennie.com

تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...