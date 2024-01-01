بدائل - InsightBase
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Domo
domo.com
Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.
Sisense
sisense.com
برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Mode Analytics
mode.com
Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
GoodData
gooddata.com
GoodData عبارة عن نظام أساسي لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يوفر تحليلات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام. تم تصميمه ليناسب جميع مستخدمي أعمالك.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...
Chartio
chartio.com
يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.
Mineo
mineo.app
تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
MicroStrategy
microstrategy.com
تساعد منصة تحليلات الأعمال والتنقل الخاصة بـ MicroStrategy المؤسسات على إنشاء ونشر التحليلات وتطبيقات التنقل لتحويل أعمالها.
Nugit
nugit.co
Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.
Cascade
cascade.io
تعد Cascade أول أداة تحليل متقدمة مصممة للفرق، مما يسمح للمحللين بتحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية ومشاركة نتائجهم بسهولة.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...