WebCatalog
Infraspeak

Infraspeak

infraspeak.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infraspeak على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يلجأ مديرو المرافق ومقدمو الخدمات إلى Infraspeak للمساعدة في تقديم ما هو متوقع من فرقهم ومبانيهم ومعداتهم - اليوم. احصل على تحكم غير مسبوق في إدارة المرافق وعمليات الصيانة. كل ما نجح قبل 10 سنوات لم يعد كافياً بعد الآن. يلجأ مديرو المرافق ومقدمو الخدمات إلى Infraspeak للمساعدة في تقديم ما هو متوقع من فرقهم ومبانيهم ومعداتهم - اليوم.

الموقع الإلكتروني: infraspeak.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infraspeak. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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