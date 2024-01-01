بدائل - InfluxData

Baresquare

baresquare.com

لا تدع أبدًا زرًا مسدودًا يخفض معدلات التحويل، أو تفقد الزائرين بسبب إبطاء تحميل الصفحات، أو تفوت المقاييس المهمة. تحدد تحليلات Baresquare القائمة على العمل المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، كما تعرض رؤى دقيقة يمكن أن تؤدي إلى فرص كبيرة. نحن نتواصل مع منصة التحليلات الحالية الخاصة بك لفهم ا...