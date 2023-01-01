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بدائل - InfiniGrow

Talkdesk

Talkdesk

mytalkdesk.com

Talkdesk هو مركز اتصال قائم على السحابة وحيد القرن وموفر برامج اتصالات موحدة وذكاء اصطناعي تأسس في البرتغال عام 2011. ويقع مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو، وله مكاتب في لندن ولشبونة ومدريد وسولت ليك سيتي وكويمبرا وأفييرو وبورتو.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات عند الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية تسويقك عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى حول النمو من خلال آلاف الإشارات ا...

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