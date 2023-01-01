بدائل - InfiniGrow

Talkdesk

mytalkdesk.com

Talkdesk هو مركز اتصال قائم على السحابة وحيد القرن وموفر برامج اتصالات موحدة وذكاء اصطناعي تأسس في البرتغال عام 2011. ويقع مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو، وله مكاتب في لندن ولشبونة ومدريد وسولت ليك سيتي وكويمبرا وأفييرو وبورتو.