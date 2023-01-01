التطبيق + المحاسب² = الحقيقة. إصدار الفواتير في التطبيق لجهاز الكمبيوتر والهاتف. سيقوم محاسب inFakt بإدارة حساباتك.

الموقع الإلكتروني: infakt.pl

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