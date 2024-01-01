بدائل - inDinero

Ceterus

ceterus.com

لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...