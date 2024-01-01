بدائل - Improvado

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

CallRail

CallRail

callrail.com

تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.

Looker

Looker

looker.com

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.

Funnel

Funnel

funnel.io

يدعم جمع البيانات من أي مصدر بيانات تسويقية أو إعلانية وتحويل البيانات التسويقية إلى تقارير تسويقية آلية.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.

Databox

Databox

databox.com

منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!

Reportei

Reportei

reportei.com

أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish هي أسهل طريقة لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Instagram وتشغيلها. لقد صممناه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل إيجاد الوقت أو المهارات اللازمة للتسويق الرقمي، حيث يجعل Otterfish من السهل جدًا على أي شخص في فريقك تشغيل إعلانات عالية الأداء! يقدم البرنامج ميزات مثل إنشاء ال...

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

انقل بياناتك التسويقية إلى Google Sheets وGoogle Data Studio وMicrosoft Excel وGoogle BigQuery وSnowflake والمزيد باستخدام Supermetrics.

DashThis

DashThis

dashthis.com

الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala Analytics هي أداة استماع ومراقبة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وهي مصممة لتوفير رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ للشركات من جميع الأنواع والأحجام. يراقب النظام باستمرار ملايين القنوات يوميًا ويلتقط مليارات الإشارات من جميع القارات واللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليلات الأعمال المتقدمة. توفر لك...

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

اجمع بين تكاليف الإعلانات والنقرات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات موقع الويب، وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) للحصول على الصورة الكاملة لأدائك التسويقي. يركز الليزر على توليد الإيرادات والربحية من خلال أتمتة مهام تحويل البيانات الشاقة لتوليد الرؤى. قم بأتمتة عملية دفع بياناتك إلى أي أداة ذكاء أعما...

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

أداة لإعداد التقارير التسويقية عبر البريد الإلكتروني. التحليلات أو تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) أو التسويق عبر محرك البحث (SEM) أو تقارير ولوحات المعلومات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى عملائك. وهي ليست ملف PDF أو رابط!

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية