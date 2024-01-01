بدائل - Impartner
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. فهو يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
حلول تسويقية مبتكرة عبر الإنترنت لشركات العلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر القنوات - تربط العلامات التجارية القوية والتجار المستقلين والمستهلكين معًا. تأسست شركة JGSullivan Interactive في الأصل عام 1955 باسم JGSullivan Advertising، وتتمثل رؤية JGSullivan Interactive اليوم في إحداث تحول في ا...
Vartopia
vartopia.com
تعتقد Vartopia أن هناك جانبين لعلاقة الشراكة مع البائعين. بينما تركز معظم PRM على الجانب المواجه للشريك في حزمة تكنولوجيا القناة. لم تقم Vartopia ببناء بوابة شركاء رائدة في الصناعة فحسب، بل قامت أيضًا ببناء تطبيقها للعمل بسلاسة ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يساعد حل Vartopia في إدار...
Marvia
getmarvia.com
Marvia عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المحلي قائمة على SaaS. يعمل هذا البرنامج على تبسيط كل جانب من جوانب التسويق الموزع ويمكّن المؤسسات من التحكم مركزيًا في موادها التسويقية أثناء تخصيصها ونشرها على المستوى المحلي. قم بتنظيم وتخصيص وتوزيع المحتوى التسويقي الخاص بك بسهولة وتحقيق أقصى قدر من النتائج مع...
xAmplify
xamplify.com
منصة أتمتة تسويق القنوات مصممة للبساطة، وتساعد xAmplify على إشراك شركائك وإنشاء عملاء محتملين يقودهم الشركاء وتمكين شركائك من إبرام الصفقات. إنه يعمل في أي مرحلة من مراحل نضج قناتك. مع عقود من الخبرة، تم تصميم xAmplify مع وضع شركائك في الاعتبار. لقد كانوا حيث هم ووضعوا مشاكلهم وتحدياتهم في الاعتبار...
Channext
channext.com
قم بتحويل المزيد من الشركاء إلى إيرادات باستخدام منصة نجاح الشركاء الخاصة بـ Channext. قم بتوسيع نطاق أنشطة تمكين الشركاء والتسويق والمبيعات عبر منصة واحدة. اكتشف كيف تساعدك Channext: * تقسيم وإدارة شركائك لإدارة النجاح على نطاق واسع. * زيادة المشاركة التسويقية للشركاء وتوليد الطلب. * إدارة خط أناب...
Vibe.co
vibe.co
يتيح Vibe لأي مسوق، أي علامة تجارية، مهما كان حجمها، الإعلان على شاشة التلفزيون في غضون 5 دقائق. قم بتشغيل الحملات التلفزيونية بسهولة على أكثر من 500 قناة تلفزيونية وتطبيقات البث المباشر.
MioDatos
miodatos.com
MioDatos عبارة عن منصة لأتمتة التسويق مصممة لجميع احتياجاتك التسويقية! يمكنك إنشاء حملات تسويقية ورسائل بريد إلكتروني جميلة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات مقصودة وحملات إحالة ومستندات تسويقية والمزيد! أنشئ حملات تسويقية لربع السنة، وإطلاق المنتجات الجديدة، والعطلات، وما إلى ذلك. يسمح Mi...
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildfirst هي منصة سوق شريكة. يمكن لأي شركة إنشاء سوق امتيازات أو سوق تكامل أو سوق موزع أو سوق خدمات في دقائق. نحن نبني أكبر نظام بيئي للأسواق يمكن لكل شركة B2B الدخول إلى السوق من خلاله.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
Magentrix
magentrix.com
أفضل مشاركة للشركاء وتمكينهم في منصة PRM. تعاون مع الشركاء وقم بزيادة مبيعات القنوات باستخدام برنامج بوابة الشريك PX-first.
Partnered
partnered.com
يقوم Partnered بربط فريق المبيعات الخاص بك مع النظام البيئي الشريك الخاص بك لتبادل مقدمات العملاء. ابحث على الفور عن البائعين باستخدام ورقة الغش لكل صفقة.
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan هي المنصة رقم 1 لإدارة الأعمال في النظام البيئي. نحن نساعد فريق الشراكة والتحالفات على زيادة الإيرادات من الشركاء بمعدلات فوز أعلى وتكلفة مبيعات أقل. اليوم، يقضي مديرو الشركاء لديك أكثر من 20 ساعة أسبوعيًا في البحث عن بيانات الشركاء عندما تكون المعلومات متناثرة أو مفقودة في الصوامع. يعمل Wo...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Reditus
getreditus.com
قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
MeasureMatch
web.measurematch.com
مذهلة فقط البرامج والبيانات السحابية خدمات احترافية على الطلب MeasureMatch هو سوق للخدمات الاستشارية والمهنية. يتم مطابقة قادة الأعمال على مستوى العالم مع أفضل المستشارين والهيئات الاستشارية والوكالات ومتكاملي الأنظمة، الذين تم فحصهم جميعًا وفحصهم وموثوقهم لحل البرامج السحابية ذات الأهمية البالغ...
Relevize
relevize.com
تعظيم إيرادات مبيعات قناتك. تعد مبيعات القنوات أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستمر. قم بأتمتة عملية توليد الطلب لشركائك لتوليد العملاء المتوقعين وخطوط الأنابيب والإيرادات بكفاءة.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.