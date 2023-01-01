بدائل - Icy Leads
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Snov.io
snov.io
المزيد من الخيوط. المزيد من المبيعات. المزيد من الإيرادات. قم بتوسيع نطاق أعمالك وإشراك العملاء المحتملين بشكل أفضل باستخدام مجموعة أدوات المبيعات ومنصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحقق النمو.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو مكتشف البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. يقوم برنامجنا بتحويل البيانات العامة إلى أداة بريد إلكتروني متقدمة للتنقيب لمساعدة المحترفين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتوعية.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
FindThatLead
findthatlead.com
لا مزيد من أعمال التنقيب اليدوية! يقوم FindThatLead بتوسيع نطاق توليد العملاء المحتملين من أجل المبيعات والنمو.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
HG Insights
hginsights.com
نحن نقدم خدمات رائدة في مجال الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتثبيت التكنولوجيا، وذكاء العقود لمساعدة فرق المبيعات والتسويق والاستراتيجية على زيادة الإيرادات بشكل أسرع...
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
Pobuca Connect
pobu.ca
قم بترقية فريقك باستخدام تطبيق إدارة جهات اتصال متعدد الاستخدامات، وقم بتحويل قوائم جهات اتصال عملك المتعددة إلى دفتر عناوين موحد واحد والوصول إليه من الويب أو الهاتف المحمول أو حتى من داخل Outlook وGmail. أضف حقول وعلامات مخصصة لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع الأنشطة، وتعيين المهام، وإثراء جها...
GetEmail.io
getemail.io
احصل على البريد الإلكتروني لأي شخص في ثوانٍ. نحن نستخدم خوارزميات البيانات الضخمة والتعلم الآلي للعثور على عنوان البريد الإلكتروني لأي محترف في أي شركة في ثانية واحدة.
MeetAlfred
meetalfred.com
حل التشغيل الآلي الشامل لديك للتواصل مع LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. مع Meet Alfred، أطلق العنان لإمكانات الأتمتة السلسة لإدارة مسار المبيعات متعدد القنوات الخاص بك دون عناء. ارفع كفاءة فريقك وإنتاجيته، واستعيد أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا. قل وداعًا لثقل المهام اليدوية، حيث يمكّنك Alfred من ت...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks هي منصة رائدة لتمكين وأتمتة المبيعات وتتمثل مهمتها في تحويل المبيعات والتسويق اليومي. تأسس المشروع في روتردام بهولندا أواخر عام 2018 بفريق مكون من 10 أفراد. توفر المنصة بيانات الشركة والاتصال بدقة عالية. إنه يعمل بناءً على نظام تصفية متقدم يتضمن أكثر من 50 مرشحًا للبيانات. فهو يقدم نظرة ...
Success.ai
success.ai
يستخدم Success.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم، مما يعزز انتشارك. نحن نحدد العملاء المحتملين المناسبين لاستهداف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتخصيصها وتتبع نتائج حملاتك حتى تتمكن من تحقيق نمو لا يمكن إيقاف...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Immagnify
immagnify.com
يوفر لك Imagnify وصولاً سهلاً إلى ملايين الشركات والمهنيين عبر البريد الإلكتروني والهاتف وقنوات التواصل الاجتماعي لمساعدة شركتك على النمو بشكل أسرع.
Red Flag Alert
redflagalert.com
معلومات شاملة لدفع نمو شركتك مع حمايتك من المخاطر المالية من خلال منصة البيانات والامتثال ومخاطر الائتمان الخاصة بالتعاملات بين الشركات (B2B)
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد ال...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
SalesQL
salesql.com
قم بتعزيز التنقيب الخاص بك على LinkedIn استخدم SalesQL للحصول على عناوين البريد الإلكتروني لأهدافك على LinkedIn - حتى لو لم تكن متصلاً بهم بعد.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Clearout
clearout.io
التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجمع - دقيق بنسبة 98%+، متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، إزالة مصائد البريد العشوائي، التحقق من إساءة استخدام البريد الإلكتروني، مكتشف البريد الإلكتروني، واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، وقت تشغيل بنسبة 99.9% - تجربة مجانية مع 100 نقطة!
Soleadify
soleadify.com
بيانات مخصصة عن الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. بيانات صادقة ويمكن الاعتماد عليها لأتمتة عمليات B2B في عالم سريع التغير.
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Upollo
upollo.ai
المعرفة هي كل شيء - احصل على رؤية كاملة بزاوية 360 درجة لعملائك المحتملين. يقوم Upollo بتحليل كل ما فعله المستخدمون في الماضي لتزويدك برؤى قابلة للتنفيذ.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
المصدر الموثوق رقم 1 للعثور على الأشخاص المناسبين في الحكومة. توقف عن البحث. ابدأ في البحث. تواصل مع القادة الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تطوير سياستك أو أهداف المبيعات الخاصة بك. تطوير العلاقات الاستراتيجية لتطوير الأعمال. مناقشة مشاريع القوان...
Pipebooster
pipebooster.io
يتتبع Pipebooster تحركات مهمة جهات الاتصال الخاصة بك، وينشئ تفاصيل محدثة، بما في ذلك معلومات الاتصال الجديدة، وينبه فريق المبيعات الخاص بك إلى احتمال جديد لحقوق السحب الخاصة الخاصة بك.
Datarista
datarista.com
توفر منصة Datarista خدمات توصيل بيانات الطرف الثالث ذات الصلة في الوقت الفعلي، وخدمات التكامل والتحديث لكل من التحسين والتنقيب داخل منصات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق الأكثر شيوعًا. Datarista هو امتداد خدمة لموفري البيانات لتمكين فرق المبيعات لديهم من بيع حل شامل.
SMARTe
smarte.pro
في SMARTe، نحن نتفهم التحديات التي تواجهها فرق توليد الإيرادات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء منصة عالمية لمعلومات مبيعات B2B مع التركيز القوي على تجربة مستخدم المبيعات. تُحدث منصتنا ثورة في كيفية حصولك على معلومات الاتصال ورؤى الشركة لملف تعريف العميل المثالي (ICP). من خلال التكامل بسلاسة مع أدوات المبيع...
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخل...
ExactBuyer
exactbuyer.com
يوفر ExactBuyer proExactBuyer جهات اتصال في الوقت الفعلي وبيانات الشركة وحلول ذكاء الجمهور التي تساعدك على بناء جماهير أكثر استهدافًا. ابحث عن حسابات جديدة في منطقتك، أو الموظف الهندسي أو المبيعات التالي، أو ضيف البودكاست المثالي أو حتى شريكك التالي. يتيح لك ExactBuyer's Prospector البحث عن الجماهير...
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المحترفين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكن...
Goodfit.io
goodfit.io
قم بتعزيز كفاءة المبيعات والتسويق باستخدام البيانات التجارية الفريدة لعرض القيمة الخاص بك من خلال بياناتنا كمنصة للخدمة
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
SifData
sifdata.com
تساعد SifData الشركات على مراقبة الوقت الذي يقوم فيه عملاؤها ومستقبلوها بنقل الشركات وإظهار تلك المعلومات داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدفع خطوط الأنابيب وإغلاق الصفقات بشكل أسرع وتقليل الاضطراب.
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتن...
Foureyes
foureyes.io
يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع....
hubsell
hubsell.com
يستخدم HubSell التكنولوجيا مع طبقة من العمل اليدوي للعثور على الشركات المناسبة وصناع القرار المناسبين بناءً على ملفات تعريف / شخصيات العملاء المستهدفة، وبعد ذلك يمكّنك hubSell من التواصل مع العملاء المحتملين المحددين من خلال رسائل مخصصة للغاية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بهم .
Zintlr
zintlr.com
Zintlr هي أداة تقنية مبيعات B2B تعمل على جلب العامل Z إلى الذكاء في العملاء المحتملين والتوصيات. يهدف Zintlr إلى تغيير طريقة التنقيب عن الأبحاث وجمع المعلومات الاستخبارية لتحديد أفضل 5% من TAM لديك. صُممت Zintlr لمساعدتك في التعرف على السوق الصحيح والاستحواذ عليه، وتعتزم زيادة تحويل العملاء المحتملي...