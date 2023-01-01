الفواتير الخضراء، وتخليص الائتمان، والأوامر الدائمة، وإدارة النفقات، والمخزون، والمشاريع، وإعداد التقارير الزمنية والمزيد. النظام الذي يقدم لك الكثير - حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة. عشرات الآلاف من الشركات في إسرائيل موجودة معنا بالفعل. وماذا عنك؟

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