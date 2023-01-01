بدائل - iCloud Pages

Google Docs

google.com

مُحرر مستندات Google عبارة عن معالج نصوص تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن هذه الخدمة أيضًا جداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وبرنامج جداول البيانات والعروض التقديمية على التوالي. يتوفر محرّر مستندات Google كتطبيق ويب وت...