بدائل - iCloud Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.