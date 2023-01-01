بدائل - iCloud Contacts
Google Contacts
contacts.google.com
جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.
Contacts+
contactsplus.com
تطبيق إدارة جهات الاتصال الأكثر سهولة للمحترفين والفرق والشركات الصغيرة. قم بإدارة علاقاتك بسهولة مع Contacts+.
Outlook People
live.com
People هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال ودفتر العناوين. يسمح للمستخدم بتنظيم وربط جهات الاتصال من حسابات بريد إلكتروني مختلفة
Zoho ContactManager
zoho.com
برنامج إدارة جهات الاتصال، بسيط بشكل منعش. Zoho ContactManager هو برنامج لإدارة جهات الاتصال عبر الإنترنت يتيح لك تنظيم جهات الاتصال والمهام والصفقات في مكان واحد.
네이버 주소록
contact.naver.com
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