أضف تعليقات توضيحية على الويب مع أي شخص وفي أي مكان. إشراك طلابك مع الشرح الاجتماعي.

الموقع الإلكتروني: web.hypothes.is

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hypothesis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.