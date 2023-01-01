WebCatalog
Hypothesis

Hypothesis

hypothes.is

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hypothesis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أضف تعليقات توضيحية على الويب مع أي شخص وفي أي مكان. إشراك طلابك مع الشرح الاجتماعي.

الموقع الإلكتروني: web.hypothes.is

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hypothesis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

oVice

oVice

app.ovice.in

Notesalong

Notesalong

notesalong.com

Repilot

Repilot

repilot.io

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

analytics.newswhip.com

BrandMentions

BrandMentions

app.brandmentions.com

Kami

Kami

web.kamihq.com

Kommute

Kommute

kommute.com

Statusbrew

Statusbrew

space.statusbrew.com

Weshare

Weshare

app.weshare.net

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Labster

Labster

my.labster.com

TeacherZone

TeacherZone

app.teacherzone.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية