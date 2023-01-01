بدائل - Hubspot
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...
Otterfish
otterfish.com
Otterfish هي أسهل طريقة لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Instagram وتشغيلها. لقد صممناه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل إيجاد الوقت أو المهارات اللازمة للتسويق الرقمي، حيث يجعل Otterfish من السهل جدًا على أي شخص في فريقك تشغيل إعلانات عالية الأداء! يقدم البرنامج ميزات مثل إنشاء ال...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين ...
Figpii
figpii.com
المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...
Setupad
setupad.com
يعد Setupad واحدًا من أفضل منصات تحقيق الدخل من مواقع الويب لزيادة إيرادات الإعلانات. دعم عملاء متميز وأفضل مزودي الخدمة SSP. تحقيق الدخل من حركة المرور الخاصة بك معنا. اشتراك!
LiveVox
livevox.com
حول LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) عبارة عن منصة CCaaS سحابية مثبتة تساعد قادة الأعمال على إعادة تعريف مشاركة العملاء وتحويل أداء مركز الاتصال الخاص بهم. يستخدم صناع القرار LiveVox لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إنتاجية الوكلاء، وتمكين مديريهم، وتعزيز قدرات تنسيق النظام لديهم. يمكن دمج وتكوين كل ما هو...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.