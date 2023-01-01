تقديم برنامج HomeByte للإيجار لامتلاك. لا دفعة أولى؟ لا مشكلة! انتقل إلى منزل أحلامك، وقم بتأجيره شهريًا مع المدخرات المدمجة التي تتراكم مقابل دفعة أولى في نهاية المطاف.

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